Horas após a vitória frente ao Estoril, o Sporting voltou a treinar com vista ao encontro frente ao Marítimo, da próxima sexta-feira.



Os titulares da partida no António Coimbra da Mota fizeram apenas treino de recuperação enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Ruben Amorim.



Numa sessão de treino que contou com a presença de vários jovens da formação, o técnico dos leões não pôde contar com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalo. Os dois jogadores fizeram tratamento às respetivas lesões.

O Sporting folga esta terça-feira e regressa ao trabalha na quarta-feira, às 10h00, em Alcochete. Os campeões nacionais defrontam o Marítimo na próxima sexta-feira, às