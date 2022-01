Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio de Portimão, após a vitória por 2-1 frente aos algarvios, em jogo da 17.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito competitivo, com duas boas equipas a jogarem para ganhar.

Nós temos quatro grandes oportunidades de golo e falhámos três, o Portimonense tem duas oportunidades de golo e falhou uma. No cômputo geral, foi um jogo extremamente competitivo, com o Portimonense, a espaços, melhor do que nós, a empurrar-nos mais para trás, e nós com capacidade para sair e chegar com muito perigo à baliza do Portimonense.

Muito orgulhoso da raça e determinação da equipa e muito feliz pela vitória que, parece-me, no final das contas apareceu com justiça.

Feliz com os jogadores, com a sua entrega, com a forma como a equipa aborda os jogos com vontade de vencer. Hoje, em alguns momentos, ainda com menos capacidade para pressionar tão à frente como desejávamos, também fruto do mérito do Portimonense, mas sempre com intenções de jogo coletivo e combinativo para podermos crescer no jogo com bola.

Vamos ter muito trabalho pela frente. Neste campeonato, se não trabalharmos, estamos a dar vantagem aos adversários. Temos um longo caminho pela frente numa segunda volta com muita vontade de crescermos, de sermos melhores e de sermos uma equipa com mais qualidade, com mais domínio no jogo e, naturalmente, com mais vitórias.»