O Marítimo pretende «reconquistar o fulgor» de jornadas anteriores e voltar aos triunfos em casa, na receção ao Boavista, disse Vasco Seabra. Lembre-se que os insulares ainda não ganharam qualquer jogo nos Barreiros em 2022: registaram três derrotas e três empates.



«Sentimos que essa alegria e esse fulgor que tivemos logo na parte inicial vai ter de ser reconquistado e essa reconquista tem de ser da nossa parte», referiu o treinador dos verde rubros, em conferência de imprensa.



De acordo com o técnico, de 38 anos, o Marítimo «vive muito equilibrado» e estava ciente de que estava «numa bitola muito alta e que seria muito difícil ganhar sempre». Pese o jejum de quatro jogos sem vitórias, Vasco Seabra garante que o atual ciclo «não traz depressão, como também o outro não trazia euforia».

Com uma vitória diante do Boavista, o Marítimo pode selar as contas da manutenção e almejar lugares mais cimeiros na tabela, posição que segundo Vasco Seabra seria mais «condigna com o percurso que tem sido feito».

Sobre o adversário da 30.ª jornada, o treinador antecipou um encontro difícil, relembrado a igualdade pontual e uma nova postura dada por Petit.

«É um adversário muito agressivo e muito intenso, melhorou muito com este percurso com o Petit, por isso é uma equipa muito intensa, muito capaz, dá sempre cada lance como o último», destacou, sublinhando que o Marítimo tem de estar no seu melhor, «com um nível de agressividade e intensidade alta no jogo» para se bater de igual para igual.



Diogo Mendes recuperou de lesão e está convocado enquanto Beltrame é baixa por lesão. O Marítimo-Boavista está agendado para as 18h00, deste sábado.