Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória do Benfica na Madeira.

«Estou muito orgulhoso pelos jogadores. Demos uma imagem muito boa do que fazemos e da forma como jogamos. Mesmo com menos um, mantivemos o jogo vivo, com qualidade a chegar à frente e a criar oportunidades. Fomos a melhor equipa na primeira parte, tivemos oportunidade para empatar, não conseguimos, e depois veio a expulsão.

Sem querer falar da arbitragem, acho que temos de criar forma de proteger os jogadores, para não ser tão fácil expulsar. Enquanto estivemos 11 para 11, fomos melhores e mesmo com menos um continuámos a mostrar qualidade.»

[equipa sofreu golo com erro a tentar sair curto]

«A nossa equipa esteve 99 minutos a jogar à nossa maneira. Cometemos um erro, mas a resposta depois foi fantástica, e valoriza os nossos jogadores e a nossa forma de jogar.»

[não tinha perdido em casa com FC Porto e Sporting, mas foi derrotado pelo Benfica]

«Fica esse amargo de boca, mas o importante é sempre o clube que representamos. Tivemos uma exibição de coragem e ambição, melhor até do que nos outros dois jogos [nos empates com o Sporting e FC Porto].»