Declarações do treinador do Marítimo, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a derrota ante o Famalicão, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Curiosamente, jogámos melhor quando estivemos com menos um jogador. Mas também não entrámos bem e acabamos por fazer uma primeira parte abaixo daquilo que tem sido o nosso habitual.»

«Acho que o momento-chave acaba por ser o penálti. Se conseguíssemos fazer o empate, íamos para o intervalo, provavelmente, sem a expulsão, e conseguiríamos ser mais audazes na segunda parte.»

«Foi o jogo onde tivemos menos capacidade para conseguir cercar a baliza adversária e penso que isso teve a ver com uma menor frescura e momentos em que a equipa não teve tanto discernimento para chegar à frente.»

«Não teve a ver com falta de atitude ou postura, porque a esse nível os meus jogadores são sempre fantásticos.»