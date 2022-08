Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a pesada derrota (5-0) frente ao Sp. Braga, que se traduz no pior arranque de sempre dos insulares na Liga:

«Não estamos num bom momento e não estivemos bem no jogo. Não adianta dizer que foi disto ou daquilo, não podemos esconder que não estamos bem e temos de corrigir rapidamente. Não é habitual sofrer os golos que sofrermos em três jogos numa equipa como a nossa, que normalmente não permite vinte remates à baliza, por exemplo. Temos todos de fazer uma flexão rápida e profunda. Temos qualidade no plantel, temos qualidade para fazer as coisas de outra forma».

[Reforços] «Quando as equipas perdem é natural que a dúvida aconteça. Mas, não podemos perder a frieza apesar do momento. Temos um plantel com qualidade, não está coeso o suficiente, mas não nos escondendo nas desculpas. Em três jogos defrontámos dois adversários fortíssimos e não estivemos à altura. É provável que possa entrar mais alguém, mas não vamos fazer uma revolução».