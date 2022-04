Declarações do treinador do Marítimo, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a derrota por 3-1 ante o Tondela, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Entrámos mal. Tivemos dez, 15 minutos fracos, com muita perturbação, bolas simples em que podíamos tranquilizar o jogo, mas acabámos por estar algo precipitados.»

«Depois do golo [ndr: 1-1], penso que foi o nosso melhor período até ao intervalo. A equipa assumiu o jogo, empurrou o adversário para trás, conseguiu instalar-se no meio campo ofensivo e teve oportunidades para fazer golo.»

«Aquilo que tínhamos pedido ao intervalo era um pouco de mais presença na área, pela quantidade de vezes que estávamos a conseguir lá chegar.»

«Na segunda parte, tornámos o jogo um pouco mais de coração. As diversas paragens no jogo nunca nos ajudaram. A verdade é que tivemos sempre um jogo mais de coração, com uma entrega muito grande dos nossos jogadores, mas sempre com falta de mais discernimento.»