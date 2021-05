Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações à Sport TV, analisa a goleada sofrida diante do Sporting, na última jornada da Liga:

«É um resultado pesado. Foi um jogo difícil desde início. Jogámos em casa do campeão, que não perdeu nenhum jogo em casa, para o campeonato. Não estivemos bem. Sofremos logo vários golos cedo, que nos condicionaram muito, não conseguimos discutir o jogo. Vínhamos com a ideia de discutir o jogo, mas não aconteceu. Quando as duas equipas já alcançaram o objetivo, pode acontecer isto, como aconteceu no FC Porto-Belenenses. Queríamos dignificar o clube. Não fizemos um bom jogo. Agora é fechar este livro. Conseguimos uma permanência muito difícil. Basta ver quem vai jogar o playoff. É um resultado pesado, mas já está, também não nos vamos atirar da ponte. Não podemos olhar só para o jogo de hoje, é preciso valorizar o que fez a equipa num contexto difícil.»

[e agora é preparar a próxima época?] «Com tranquilidade falaremos e prepararemos a próxima época.»