O Marítimo tem uma vitória em seis jogos, tem alternado o razoável com o mau e o treinador Júlio Velázquez prefere o pragmatismo à utopia. Pelo menos é isso que se pode aferir do que se lê nas entrelinhas.



O espanhol lançou a visita a Alvalade com um discurso forte: «Pontuar já seria muito positivo, mas ganhar seria excecional. Sabemos que não vai ser fácil, mas trabalhámos bem durante a semana», referiu o homem que ajudou o Marítimo a manter-se na I Liga na época passada.



Os insulares já empataram contra o FC Porto nos Barreiros. Terão capacidades para fazer o mesmo em Alvalade?



«O Sporting é uma equipa recheada de bons jogadores, com muita qualidade, liderada por uma equipa técnica muito competente. Não deve ser fácil competir ao mesmo tempo na Liga dos Campeões, na I Liga, entre outras competições. Vamos lutar.»



Júlio Velázquez sabe que não terá o italiano Stefano Beltrame e Joel Tagueu em Alvalade, mas o médio Diogo Mendes recuperou e integrará a convocatória.



O Sporting-Marítimo realiza-se na sexta-feira, às 19 horas, em Alvalade.