O técnico do Marítimo, Júlio Velázquez, considera que é «enganoso» o facto de o Famalicão ainda não ter vitórias na Liga [dois empates, três derrotas]. «É uma equipa muito difícil, com um potencial tremendo, mas tem pontos fracos como todas as equipas», afirmou o espanhol, em conferência de imprensa.

«É uma equipa que procura o sucesso desportivo, mas que também procura lançar jogadores novos, o que muitas vezes torna difícil ter uma continuidade ao nível da prestação.»

Para o encontro em Famalicão, Júlio Velázquez não pode contar com André Vidigal, expulso no último jogo por acumulação de amarelos.

Quando questionado sobre a expulsão e os quatro amarelos arrecadados pelo extremo, de 23 anos, nos últimos seis jogos, o timoneiro fez questão de salientar a tenra idade do jogador e que esta é «a primeira experiência na Liga e como todos, tem aspetos a melhorar e a evoluir».

André Vidigal chegou ao Marítimo no início da temporada proveniente da II Liga, onde representou o Estoril Praia.

«É um sucesso por parte do Marítimo ter conseguido contratá-lo. O jogador está a melhorar cada vez mais e isso podemos quantificar, basta ver quantas situações de perigo partem de André Vidigal», sublinhou, apontando que «nenhum jogador é imprescindível», relembrando as ausências de Beltrame e Joel por lesão.