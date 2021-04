Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Sp. Braga.

«Estou muito satisfeito pelos três pontos, numa vitória com muito valor, porque não nos podemos esquecer o nível da equipa que enfrentámos, uma equipa com um plantel de nível europeu, que luta por lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, e não falo só do onze, mas de todo o plantel. Acho que isso dá ainda mais valor à nossa vitória. Fizemos uma primeira parte muito interessante, faltou um bocadinho de segurar um pouco mais o primeiro passe, o que nos teria permitido respirar um pouco mais. Mas fiquei contente, porque a equipa foi muito atrevida, os jogadores tiveram personalidade.

Na segunda parte tivemos de defender um bocadinho mais, eles começaram a colocar mais avançados, e tivemos de defender mais. Adaptámos a estrutura, mas os rapazes estiveram bem. Fico muito orgulhoso por treinar estes jogadores, são rapazes extraordinários, com muita qualidade e com compromisso pelo trabalho que nós, equipa técnica, estamos a tentar implementar.»

[Melhor série do Marítimo esta época, três vitórias consecutivas]

«Quero destacar a predisposição dos jogadores para assimilar as nossas ideias, desde o primeiro dia. A predisposição foi máxima desde os primeiros treinos, antes do dérbi com o Nacional. Quando vais conseguindo bons resultados, os níveis de confiança sobem e é mais fácil, porque sentem-se mais seguros em tudo o que fazem. Por isso, vamos construindo coisas mais interessantes em todos os momentos do jogo.

Há oito jogos, estávamos no último lugar da tabela, e agora, temos de manter os mesmos níveis de concentração. Não podemos fazer as coisas a 98 por cento, tem de ser tudo a 100 por cento.»