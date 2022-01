O embate entre o Marítimo e o Belenenses (1-1) ficou marcado por duas expulsões, uma para cada lado, que resultam em duas baixas para a próxima ronda em que os madeirenses visitam o Dragão e os «azuis» recebem o Sporting.

Joel Tagueu foi o primeiro a receber ordem de expulsão, com vermelho direto, ao minuto 43. Uma expulsão que parece exagerada, uma vez que o avançado entra em carrinho, chega primeiro à bola, depois tenta encolher as pernas, mas não consegue evitar o contato com Pedro Nuno.

Um vermelho que afasta Joel Tagueu da visita ao Estádio do Dragão, na próxima jornada, em que o Marítimo vai defrontar o líder FC Porto.

Já na segunda parte foi a vez de Luka van der Gaag, que entrou ao minuto 33, para o lugar do lesionado Nilton Varela, receber ordem de expulsão. O filho do antigo jogador do Marítimo, que já tinha visto um amarelo antes do intervalo, viu um segundo, ao minuto 67, e, desta forma, falha a receção ao Sporting, também na próxima ronda.