O Marítimo recebeu o Boavista este sábado e goleou por 4-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Matheus Costa adiantou os madeirenses (41m) e Joel Tagueu apontou um hat trick (45+3m, 63m e 69m).

O Marítimo subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 36 pontos do P. Ferreira. Já o Boavista é 11.º, com 33.

Veja o resumo da partida: