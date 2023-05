Marítimo e Rio Ave empataram 2-2 este domingo em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Os vilacondenses estiveram a vencer por 2-0, depois de terem marcado dois golos em dois minutos contra a corrente do jogo. O Marítimo ainda reduziu a diferença na primeira parte e chegou ao empate na segunda.

Com este resultado, o Marítimo segue no lugar de play-off, a cinco pontos do Estoril, enquanto o Rio Ave alcança o Vizela no 11.º posto.

Confira o resumo do jogo: