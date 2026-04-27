O plantel do Marítimo foi recebido com enorme euforia por centenas de adeptos, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, após ser confirmada a subida ao principal escalão do futebol português.

Em clima de festa, os madeirenses aguardaram pela comitiva de Miguel Moita, que este domingo levou a melhor sobre o Benfica B (2-1), no encontro da 31.ª jornada da II Liga. Diversos adeptos saíram à rua para festejar o regresso à Liga, três anos depois da despromoção (2022/23).

O avião que transportou o conjunto do Marítimo aterrou no Funchal por volta da uma e meia da manhã, sendo que a viagem de autocarro levou a equipa até ao estádio, juntamente com os adeptos. Na varanda do recinto, alguns dos jogadores ainda discursaram, sendo que a festa (oficial) terminou pouco depois.

Recorde-se que o Marítimo soma 63 pontos e é líder isolado da prova, com nove pontos de vantagem para o Académico de Viseu e 14 sobre o Torreense.