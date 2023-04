Grande jogo nos Barreiros com o Marítimo a vencer o Boavista por 4-2 em jogo da 26.ª jornada da Liga.

A equipa madeirense esteve a vencer por 3-0, com um «bis» de André Vidigal e mais um golo de Félix Correia. A equipa do Bessa ainda à discussão do resultado, com dois grandes golos, marcados por Salvador Agra e Bruno Lourenço, mas a última palavra foi da equipa da casa que selou o triunfo, já em tempo de compensação, com um golo de Bryan Riascos.

Com este triunfo, a equipa de José Gomes volta a ultrapassar o Paços de Ferreira e recupera o lugar de play-off.

Veja o resumo do jogo: