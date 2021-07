O Vizela anunciou a contratação de Charles, confirmando assim a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O guarda-redes chegou ao Marítimo em 2016 e foi, na segunda-feira, uma de 11 saídas confirmadas pelo clube insular, pelo qual cumpriu um total de 93 jogos em cinco anos.

O jogador de 27 anos aumenta a lista de caras novas garantidas para o plantel treinado por Álvaro Pacheco, que recebeu já Bruno Wilson (ex-Sp. Braga) e Tomás Silva e Nuno Moreira, ambos oriundos do Sporting.

Com grande parte da formação feita no Cruzeiro, no Brasil, Charles chegou ao futebol português após ter subido a sénior no Vasco da Gama, no seu país natal.