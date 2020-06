José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na conferência de imprensa que se seguiu à vitória dos insulares sobre o Benfica.

«Trata-se sem dúvida de vitória muito importante, independentemente do adversário. A conquista dos três pontos é que era fundamental e foi muito importante.

Estamos numa luta que não devia ser a nossa, mas que é e temos de encarar com toda a coragem e o pragmatismo que exige.

Os meus jogadores mostraram muita concentração, muito rigor no posicionamento, onde, normalmente, são construídas as jogadas de mais perigo do Benfica.

Soubemos fechar muito bem esses espaços e criar dificuldades ao Benfica. Retirámos-lhes o conforto de ocuparem essas posições e, daí, construir situações de finalização.

Quando se conquistam pontos aos ‘grandes’, a forma como os media agarram no acontecimento é que o ‘grande’ é que esteve mal, mas há muito mérito do Marítimo, dos meus jogadores, pelo rigor que demonstraram no jogo e pela concentração na exigência que este plano de jogo exigia, para que, taticamente, não fossemos surpreendidos.

Houve, depois, uma paciência, que não é a minha forma de jogar. Dar a bola ao adversário, ser paciente na ocupação dos espaços e defender. Soubemos fazer isso muito bem.

Os meus jogadores estão de parabéns. Queria dedicar a minha pequena fatia de responsabilidade nesta vitória a todos os adeptos do Marítimo, que têm vindo a sofrer e a apoiar e que não podem estar presentes no estádio, mas sentimos a falta deles.»