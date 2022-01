O FC Porto voltou aos trabalhos no Olival pela primeira vez em 2022 e Sérgio Conceição já contou com Marko Grujic totalmente recuperado e a trabalhar sem limitações.

João Mário, Marcano e Pepe fizeram tratamento e os dois centrais ainda trabalharam no ginásio. Wilson Manafá é o outro nome que consta no boletim clínico dos dragões, depois de ter sido operado a uma rotura do tendão rotuliano.

Os laterais Zaidu e Nanu não marcaram presença no treino desta tarde por estarem ao serviço das seleções da Nigéria e Guiné-Bissau, respetivamente.

À semelhança do que tinha acontecido nos últimos treinos, Conceição voltou a contar com o defesa João Marcelo, da equipa B.

Os azuis e brancos prosseguem a preparação para a visita ao Estoril esta terça-feira e têm nova sessão de trabalhos agendada para as 10h30 no Olival.