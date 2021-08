Horas após a vitória em Famalicão (1-2), o FC Porto regressou ao trabalho no Olival para iniciar a preparação para nova deslocação, desta vez à Madeira, para defrontar o Marítimo.



Marko Grujic continua a cumprir um regime de treino condicionado, à margem do restante grupo de trabalho, constituindo a única baixa no plantel às ordens de Sérgio Conceição.



Os dragões treinaram esta segunda-feira mas beneficiam agora de um dia de folga, retomando a preparação na quarta-feira.



O Marítimo-FC Porto realiza-se no próximo domingo (18h00).