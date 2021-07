O FC Porto anunciou o regresso de Marko Grujic por empréstimo do Liverpool. No entanto, a cláusula de compra acordada entre os dois clubes é obrigatória, o que quer dizer que o médio será jogador dos dragões em definitivo a partir de junho de 2022.



O Maisfutebol sabe que o internacional sérvio vai custar cerca de 12 milhões de euros aos cofres do clube azul e branco e vai assinar um contrato válido até 2026 no final da época 2021/22.



O Liverpool acabou por anunciar a transferência do jogador de 25 anos em definitivo para o FC Porto pelo facto de o empréstimo contemplar opção de compra obrigatória, o que explica a diferença entre os anúncios do negócio e uma e outra equipa.



Grujic chegou ao emblema azul e branco há um ano, por empréstimo do Liverpool. Na primeira época de dragão ao peito, foi opção regular de Sérgio Conceição, tendo feito 39 jogos e dois golos. O jogador chegou à Invicta na noite da última segunda-feira e esta manhã já esteve no Olival às ordens de Sérgio Conceição.