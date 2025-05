Agora não há dúvidas, haverá campeão nacional no próximo sábado! E deste modo já começaram a preparar-se os festejos em Lisboa.

Ora, tal como aconteceu este sábado, no dia do dérbi entre Benfica e Sporting, a Câmara de Lisboa voltou a ditar o encerramento de 60 estabelecimentos comerciais na zona do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, às 17h.

«O despacho será exatamente igual. Não vamos mudar nada. Exatamente igual, como sempre foi, e isso tem garantido a segurança de todos, que é o mais importante, e que as pessoas possam festejar em família e com alegria», referiu Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à agência Lusa.

«Tem corrido sempre bem, portanto vamos manter aquele que é o parecer de segurança. Aqui o presidente da câmara tem que garantir a segurança e, para garantir a segurança, eu tenho que seguir aquele que é o parecer dos especialistas, aqueles que sabem, que são a Polícia de Segurança Pública», acrescentou.

No sábado passado, a autarquia partilhou um despacho municipal a determinar o encerramento de 60 restaurantes, cafés e supermercados. No entanto, os mesmos poderiam reabrir caso não houvesse campeão, o que acabou por registar-se.

A decisão fica para o próximo sábado, dia 17 de maio, às 18h. O Sporting recebe o V. Guimarães e o Benfica visita o terreno do Sp. Braga.

«As restrições são sempre as mesmas, elas são as restrições de segurança que vêm do parecer da PSP», destacou à margem da apresentação dos noivos dos Casamentos de Santo António.