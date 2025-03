Declarações do treinador do FC Porto, Martín Anselmi, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 1-0 ante o Sp. Braga, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Sporting de Braga foi superior. Creio que controlou um pouco a bola, a partir daí mudámos a forma de construir, abrimos o Otávio na ala, com o Marcano e o Nehuén numa saída a quatro. Começámos a encontrar as vantagens, a crescer durante a primeira parte e, depois, controlámos totalmente. Tivemos uma ocasião pelo Otávio a abrir, ainda com 0-0, depois a do João Mário. Foi um jogo dividido nesse sentido.»

[Visão do lance de Samu com Hornicek:] «Creio que o lance do Samu me parece que é penálti e, se não é penálti, temos uma falta de critério. Na semana passada, no Farense-AVS, há um penálti parecido e foi penálti, temos de uniformizar critérios. Já vi o lance, o Samu chega primeiro à bola. Ou são os dois penáltis, ou não são.»

[João Mário a extremo e se ainda olha para os dois primeiros lugares, ou é mais importante segurar o 3.º:] «A posição do João foi porque, além do que pode fazer ali - e gostei do jogo e pode continuar - foi pela falta do Mora e do Pepê. Apostámos nele, creio que tem um bom um contra um, pode jogar na ala por dentro ou por fora, creio que tivemos uma grande semana de treinos, os jogadores a treinar bem. Falta muito trabalho, a minha essência é lutar até final, a essência do clube é a mesma.»

[Se houve falta de criatividade ou foi mais pela resistência do Sp. Braga:] «Creio que há um pouco das duas coisas, o Sp. Braga sabe defender-se, por momentos na primeira parte foram cinco, na segunda parte por vezes seis. Defendiam a toda a largura. No momento que colocámos os avançados já se pedia cruzar, para entrar na área. Faltou-nos cruzar.»

[Se entende que os três cartões amarelos nos primeiros 15 minutos condicionaram] «Sim.»