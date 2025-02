Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Rio Ave, por 2-2, na 20.ª jornada da Liga:

[Análise] «Acho que o FC Porto competiu, pensou na baliza contrária. É verdade que pagámos caro alguns erros. Mas quero falar da vontade e coragem da equipa, que pensou sempre em andar para a frente. A jogar assim vamos ter muito mais possibilidade de ganhar».

[Três centrais] «Os golos acho que foram erros técnicos. Não precisamente falta de qualidade. O Otávio quer jogar com a perna direita e acerta mal. E a partida do Nico fez com que o Eustáquio tenha de jogar no meio campo».

[Saídas de Galeno e Nico González] «Sem sombra de dúvidas. São saídas muito importantes, mas confio muito nos jogadores que temos. Com estes jogadores vamos melhorar muito».

[FC Porto-Sporting é uma boa oportunidade para dar a volta à situação?] «É uma oportunidade muito boa».