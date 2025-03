A possibilidade de William Gomes, jovem brasileiro de 18 anos, poder ser chamado ao onze inicial em Braga, em virtude das muitas ausências no ataque do FC Porto, serviu para Martín Anselmi abordar o processo de afirmação de jovens talentos no futebol profissional.

«Não olho para a idade dos jogadores. Com 15 anos pusemos o Kendry Páez a jogar no Independiente del Valle. A maturidade no futebol não é o mesmo que o desenvolvimento biológico, é o futebolista que vai colocando os seus limites. Se está preparado com 18 anos, por que não fará parte da equipa?», começou por dizer o treinador argentino.

Ainda assim, Anselmi admitiu que «faz parte do trabalho da equipa técnica cuidar de um jovem de 15, 16, 17 ou 18 anos», dando como exemplo o caso de Rodrigo Mora, habitual titular nos dragões com apenas 17 anos.

«Quando aparecem estes talentos, começam as comparações e a darem-lhes responsabilidades. Gosto de os ajudar e que tenham a nossa confiança. O William entra e faz coisas boas, mas não tem de as fazer sempre porque isso não é normal. Nenhum jogador faz isso em todos os jogos», explicou.

O FC Porto visita o Municipal de Braga, este sábado (20:30), para a 25.ª jornada da Liga. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.