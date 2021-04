FIGURA: Pasinato

Foi um dos protagonistas do jogo e um dos culpados pelo nulo nos Açores. Abriu o livro da sua exibição com uma grande defesa a Carlos Júnior, aos 17 minutos, tendo também brilhado para negar o 1-0 a Allano com uma defesa praticamente em cima da linha aos 34 minutos. Já na compensação, manteve o 0-0 num livre bem batido por Lincoln e, de resto, notabilizou-se por várias saídas corajosas da pequena área para socar a bola para longe.

MOMENTO: o golo anulado ao Santa Clara (74m)

Allano, que também foi um dos homens em evidência no Santa Clara-Moreirense, ganhou a bola a Walterson perto da linha final, do lado esquerdo do ataque açoriano. Seguiu depois para a área e assistiu Carlos Júnior para um golo que, contudo, acabou anulado após recurso ao vídeo-árbitro. Foi assinalada falta de Allano sobre o brasileiro dos cónegos e tudo ficou a zeros.

OUTROS DESTAQUES

Allano: foi uma seta no lado esquerdo do ataque do Santa Clara e obrigou até que Walterson descesse no terreno para missões mais defensivas. Fez a assistência para o golo que, para infortúnio do Santa Clara, acabou anulado, tendo ainda ficado ligado à melhor ocasião dos insulares: aos 34 minutos, viu Pasinato e Fábio Pacheco negarem-lhe o 1-0 quase em cima da linha de golo.

Marco: foi menos chamado a jogo do que o colega de posição do Moreirense, mas foi também importante na baliza do Santa Clara, ao defender um bom remate de Walterson em cima do descanso e um cabeceamento de Rosic a abrir a segunda parte.

Fábio Pacheco: no regresso ao onze inicial, foi importante nos equilíbrios da equipa, que foi obrigada, sobretudo na primeira parte, a uma maior exigência defensiva perante a pressão adversária.