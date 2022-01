Figura: Matheus «todo-o-terreno»

O defesa central brasileiro anotou o golo que deu o empate ao Marítimo, num lance em que voltou a revelar grande sentido de oportunidade e leitura de jogo. Na defesa, voltou a revelar, a par de Zainadine, números importantes em termos de roubos de bola, tanto na relva como no ar.

Momento: 90+8, bomba raspa no ferro

Na última grande oportunidade do jogo para desfazer o empate, o recém-entrado Fábio China rematou ao ferro.

Outros destaques:

Rafik Guitane

O francês voltou a exibir-se em grande plano na manobra ofensiva do Marítimo, criando muitos desequilíbrios nos duelos individuais. Assinou excelentes passes, mas só um deles deu em golo, o de Matheus.

Paulo Victor

Sofreu um golo de grande penalidade, bem marcado por Safira. Mas assinou um punhado de boas intervenções ao longo da partida e que foram determinantes para o ponto somado pela equipa.

Safira

Marcou de penálti, mas também a ajudou a dar muitos muitos problemas à defensiva dos madeirenses.

Luvovic

O médio sérvio assumiu muito do jogo ofensivo dos azuis, e com grande poder de decisão e qualidade no passe.