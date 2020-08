O Sporting teve onze jogadores emprestados a clubes estrangeiros ao longo da temporada 2019/20. Na maioria dos casos, foi a solução encontrada para valorizar ativos que não estavam a ser aproveitados em Alvalade, procurando um retorno do investimento. Com relativo sucesso.



Matheus Pereira é o único caso já resolvido. Após uma grande temporada no West Bromiwch, contribuindo com oito golos em 43 jogos para o regresso à Premier League, o avançado de 24 anos já foi contratado a título definitivo pelo clube inglês.



Josep Misic e Abdoulay Diaby, reforços que não foram totalmente felizes no Sporting, destacaram-se nos campeonatos grego e turco, respetivamente, abrindo caminho para a forte possibilidade de retorno dos montantes investidos pelos leões. O médio croata fez 32 jogos pelo PAOK (seis golos), que manifestou a intenção de comprar o seu passe. O avançado ganês marcou seis golos em 37 jogos pelo Besiktas.



Os laterais Bruno Gaspar e Lumor levantam mais interrogações. O luso-angolano fez 21 jogos pelo Olympiakos, enquanto o ganês foi utilizado em 24 jogos pelo Maiorca, que não evitou a descida ao segundo escalão do futebol espanhol. Ainda no capítulo dos laterais, André Geraldes foi indiscutível na defesa do Maccabi Tel Aviv (35 jogos) ao longo da época 2019/20.



Ivanildo Fernandes, defesa-central que deixou boas indicações no empréstimo ao Moreirense, teve uma temporada difícil na Turquia (10 jogos pelo Trabzonspor, 12 pelo Rizespor) e, aos 24 anos, procura um novo rumo para a carreira.



Entre os jovens cedidos a clubes holandeses, claro destaque para Pedro Marques, avançado de 22 anos que começou por marcar seis golos em 21 jogos pelo Dordrecht, da segunda divisão, e subiu claramente a fasquia a partir de janeiro, no mesmo escalão, ao serviço do Den Bosch (oito golos em sete jogos até à paragem). Marco Túlio, brasileiro de 22 anos contratado pelo Sporting em 2018, fez 17 jogos (um golo) pelo Roeselare, igualmente da segunda divisão holandesa. João Queirós, defesa-central de 22 anos, não foi utilizado na equipa principal do Willem II.



Nota final para Mees de Wit, extremo holandês formado no Ajax que foi contratado pelo clube leonino em 2018. O jogador de 22 anos teve uma época para esquecer no Orihuela, jogando apenas 17 minutos pela equipa que disputou o terceiro escalão do futebol espanhol.