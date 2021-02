João Pereira, Matheus Reis e Paulinho integraram o treino do Sporting, esta quarta-feira, em Alcochete, já a pensar no jogo da próxima sexta-feira, com o Marítimo, mas, antes disso, tiveram de se submeter à praxe dos que já lá estavam.

O plantel, reforçado com a equipa técnica, incluindo Ruben Amorim, dispôs-se em duas filas, montando um estreito corredor por onde as caras novas no do plantel tiveram de atravessar, sujeitando-se às «maldades» dos novos companheiros.

Recorde-se que, ao contrário de Matheus Reis e Paulinho, João Pereira ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube de Alvalade.

Um momento de boa disposição do líder da Liga, a julgar pelas «sorridentes» fotografias que o clube disponibilizou nas redes sociais. «New boys in town» [novos rapazes no bairro], escreveu o clube na legenda.