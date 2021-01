Na véspera da meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, Matheus Uribe revelou qual a expetativa do FC Porto para a final four da prova.



«A expetativa do grupo e do FC Porto é ganhar todas as provas nas quais compete. É uma taça que nos tem escapado, mas a mentalidade de todos é conseguir vencer desta vez», vincou, numa entrevista com Jorge Andrade, promovida pela Liga.



O internacional colombiano deixou elogios aos leões e pronunciou-se sobre o calendário apertado dos dragões, lembrando o prolongamento que os dragões disputaram na Madeira contra o Nacional.



«O espaço entre os dois jogos é curto e não há muito a preparar, é mais para recuperar do esforço. Conheço o adversário e o momento que está a atravessar. É uma das melhores equipas em Portugal. Mas o FC Porto é grande e temos um grande trabalho acumulado com esta equipa técnica», disse.



Contratado há ano e meio, Uribe aponta a «qualidade das pessoas» como o melhor em Portugal. «A qualidade das pessoas, sem dúvida. Fui muito bem recebido longe da minha pátria e da minha família. No Porto sinto-me em casa, não só na cidade como no FC Porto, sentes que estás no teu clube de bairro. O grupo de trabalho é muito carismático, desde o presidente à equipa técnica e restante estrutura», referiu.



O «cafetero» confidenciou gostar de nadar, mas que o futebol sempre foi o seu sonho. «Sempre fui muito bom em todos os desportos. Adorava nadar. Desde que não estivesse na sala de aula adorava fazer tudo, mas o futebol sempre foi o meu sonho e estou a cumpri-lo», contou.



Sporting e FC Porto defrontam-se esta terça-feira, às 19h45, em Leiria.