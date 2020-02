Figura: Marega, Marega e Marega.

O internacional maliano é a figura da 21.ª jornada da Liga para o Maisfutebol. Nem tanto pelo golo que marcou, mas por ter marcado veementemente uma posição contra o racismo. O jogo, o resultado e o futebol passaram para segundo plano.





O avançado do FC Porto recusou permanecer no relvado, mesmo quando colegas, adversários e Sérgio Conceição o tentaram demover. Marega não voltou atrás, recusou ser um alvo fácil e denunciou um problema que se arrasta há anos no futebol português tanto nos escalões profissionais como amadores.

Marega foi, no fundo, a voz de todos os que viveram situações semelhantes, não só em estádios de futebol, e que nunca as denunciaram.

O golo da jornada:

Marega, claro.

Insultado desde que iniciou o aquecimento, conforme mostram estas imagens, o avançado do FC Porto foi decisivo. Enquanto o jogo não ficou estragado, obviamente. O Vitória até estava por cima da partida após ter empatado, mas o franco-maliano fez o 2-1 com classe e deixou a sua equipa a apenas um ponto do Benfica.

Venâncio interceptou o passe longo de Mbemba e foi batido por Marega em velocidade. O internacional pelo Mali isolou-se e picou perante Douglas, fixando o 2-1.

O jogador correu para junto da bandeirola de canto, apontando para a sua cor de pele. Uma imagem fortíssima de orgulho. Pouco depois, Marega disse basta. Não suportou a provocação dos adeptos do Vitória de Guimarães - foram bem audíveis os sons a imitar símios sempre que o atacante do FC Porto tocava na bola – e pediu para sair.

Defesa da jornada:

O golo de Palhinha foi decisivo, mas o mesmo se pode escrever de Matheus. Pizzi recebeu de Taarabt, driblou Raul Silva e David Carmo até rematar rasteiro para uma defesa excelente do guarda-redes brasileiro com o braço esquerdo.

65 depois, o Sp. Braga conseguiu vencer na Luz. O registo é ainda mais notável se atendermos que os bracarenses bateram ainda Sporting e FC Porto em menos de um mês.