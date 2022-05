Matheus foi eleito o melhor guarda-redes do mês de abril na Liga portuguesa.

O guardião do Sporting de Braga participou em quatro jogos do campeonato neste período, com destaque para os triunfos caseiros diante de Benfica (3-2) e FC Porto (1-0). Os únicos golos sofridos foram precisamente no duelo com os encarnados.

Abril foi um mês feliz para o futebolista de 30 anos, que renovou até 2027 com os arsenalistas.

Matheus está no Sp. Braga desde 2014/15 e desde então participou em 246 jogos oficiais e é o jogador mais titulado da história do clube, com duas taças de Portugal e uma Taça da Liga.