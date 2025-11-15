Depois dos destaques de guarda-redes e dos laterais à esquerda e à direita, ao fim do primeiro terço da Liga 2025/26 (11 de 34 jornadas), o Maisfutebol analisa, com o auxílio do parceiro estatístico SofaScore, o que tem sido destaque nos médios centro do campeonato até ao momento.

Dos duelos ganhos pelo solo e pelo ar, passando pelas interceções, desarmes, alívios, bolas recuperadas, precisão de passe, assistências, golos, bolas longas… mas também, pela negativa, as perdas de bola, eis os jogadores em destaque em cada dado estatístico.

À cabeça, Mathias De Amorim (Famalicão), Enzo Barrenechea (Benfica) e Matheus Dias (Nacional) que são líderes em dois capítulos cada.

O internacional sub-21 português do Famalicão tem o melhor registo médio de duelos ganhos no solo por jogo e desarmes por jogo. De Amorim também surge entre os melhores nas bolas recuperadas por jogo (em terceiro), sendo, por outro lado, o quinto com mais perdas de bola por jogo.

- CONFIRA O TOP DAS ESTATÍSTICAS DOS MÉDIOS NA GALERIA

De Famalicão para a Luz, Enzo Barrenechea lidera nas bolas longas e na precisão de passe, sendo ainda segundo nas bolas recuperadas por jogo, atrás de Morten Hjulmand (Sporting).

Na Madeira, Matheus Dias está em destaque no Nacional, liderando nos alívios por jogo e nas interceções por jogo.

Noutras estatísticas, líderes distintos: Nodar Lominadze (Estoril) está no topo dos duelos aéreos por jogo, mas também é no Estoril que mora quem mais perdas de bola por jogo tem: João Carvalho. Por outro lado, João Carvalho, igualado com Luís Esteves (Gil Vicente) está no topo quanto aos golos marcados, com três.

Nas assistências, é Gabri Veiga (FC Porto) quem está no comando entre os médios, com quatro bolas para golo.