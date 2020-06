Boas notícias para Rúben Amorim a dois dias da receção ao Tondela.



Rodrigo Battaglia recuperou da mialgia na coxa direita e trabalhou sem quaisquer limitações na sessão desta terça-feira de manhã.



Por sua vez, Jérémy Mathieu, Luiz Phellype e Vietto continuam entregues ao departamento médico e não estiveram às ordens do técnico dos leões. O defesa francês realizou tratamento à mialgia no adutor esquerdo e trabalho de ginásio, já o brasileiro fez trabalho de recuperação no relvado enquanto o argentino fez apenas tratamento à luxação no ombro.



O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, às 10h00, em Alcochete. Mais tarde, às 18h30, Rúben Amorim vai fazer a antevisão ao duelo diante do Tondela, marcado para quinta-feira, às 21h15, em Alvalade.