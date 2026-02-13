O médio sérvio do Vitória de Guimarães, Matija Mitrovic, foi distinguido com o prémio de golo do mês de janeiro na Liga portuguesa, anunciou o organismo, na manhã desta sexta-feira.

O golo distinguido foi apontado no jogo da 19.ª jornada do campeonato, de livre direto, na visita dos minhotos ao Estoril, equipa que acabaria por derrotar o Vitória, por 4-2.

Mitrovic superou, nesta eleição relativa ao mês de janeiro, os golos do colega de equipa Noah Saviolo (Vitória) frente ao Nacional, de Vangelis Pavlidis (Benfica) ante o Estoril, de João Carvalho e Rafik Guitane (ambos do Estoril) contra Estrela e Santa Clara respetivamente, além do de Martim Fernandes (FC Porto) no duelo contra o Gil Vicente.