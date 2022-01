O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, testou positivo à covid-19 no último domingo e falhou a semana de preparação para o duelo com o Portimonense, mas estará já presente no banco de suplentes, no encontro da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O seu adjunto, Maurício Vaz, substituiu Soares na antevisão ao encontro e admitiu que foi uma semana diferente, mas que os princípios da equipa não mudaram, assim como o espírito no trabalho.

«A partir do momento em que ele não está, foi uma semana diferente, porque o ‘mister’ transmite muita confiança, é o nosso líder. Aproveito para lhe mandar um abraço em nome do grupo, esperamos que esteja tudo bem, porque o mais importante é a saúde», disse Vaz, sublinhando que «é fácil perceber o que ele [Ricardo Soares] quer da equipa». «Confiamos nos jogadores, que são super profissionais», completou, perspetivando «um jogo difícil, contra uma excelente equipa», como diz ser o Portimonense.

«O Portimonense é uma equipa estável no ‘top 8’ do campeonato e sabemos que as equipas da I Liga passam dois, três, quatro jogos sem ganhar, por vezes pontuam, mas não ganham e o Portimonense está a passar por uma fase dessas, mas é uma excelente equipa e não temos vantagem nenhuma por causa disso», afirmou Maurício Vaz.

Murilo é baixa de vulto, não só para este jogo, mas para o resto da época. O atacante brasileiro lesionou-se com gravidade e falha o resto da temporada. «Um abraço ao Murilo, [quero] desejar boa recuperação. É um craque como jogador e como homem é fantástico, dos melhores profissionais que temos, é de grupo, de trabalho, com classe individual. Mas temos mais opções no plantel. Estamos tristes pelo Murilo, mas quem entrar vai dar uma resposta e vai acrescentar», disse o adjunto de Ricardo Soares.

O Gil Vicente é quinto classificado com 27 pontos e recebe, no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 18 horas de domingo, o Portimonense, que é sétimo com 25 pontos. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.