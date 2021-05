Figura do jogo: Maurício inultrapassável

Exibição muito segura do central a tapar os caminhos mais diretos para a baliza de Samuel, obrigando o Rio Ave a procurar as alas para poder entrar na área algarvia. Esteve bem a defender e também a lançar os companheiros para a frente, com destaque para um passe longo para Fabrício naquela que foi uma das melhores oportunidades do Portimonense.

Momento: grande defesa de Samuel

Minuto 84. Rafael Camacho abre caminho pela zona central, mas perde a bola à entrada da área. Guga recupera-a e dispara um míssil para grande defesa de Samuel. O nulo esteve muito perto de ser anulado neste instante, mas o guarda-redes do Portimonense deixou tudo na mesma.

Outros destaques:

Guga

Um dos jogadores mais ativos em campo, tanto a defender, como a atacar, surgindo muitas vezes na área do Portimonense. Foi, inclusive, um dos mais rematadores de todo o jogo, tanto fora da área, como dentro. Teve, aliás, uma oportunidade soberana para marcar, apenas com Samuel pela frente, mas atirou ao lado quando tinha Gelson Dala em boa posição.

Beto

Esteve muito apagado esta tarde. O avançado tem sido notícia nos jornais, particularmente pelo alegado interesse do Benfica, mas esteve uns furos abaixo dos companheiros.

Rafael Camacho

Começou o jogo, mas entrou muito bem, dando vida a ala direita, numa altura em que o Rio Ave arriscou um pouco mais no ataque. Marcou dois livres à entrada da área e no primeiro esteve muito perto de marcar, com a bola a sobrevoar a barreira e a passar a centímetros da barra.