Maurício, central brasileiro contratado por Bruno de Carvalho, esteve em direto no Instagram, em conversa com os seguidores, e respondeu a várias perguntas sobre o Sporting. Entre elas uma sobre se tinha regressado a Alvalade depois de sair do clube e o que achava da atual equipa.

«Eu regressei uma vez a Alvalade. Em relação à equipa atual, eu não acompanho muito, mas vou vendo. Infelizmente acho que esta equipa não chega perto das equipas que o Sporting tinha em anos anteriores, incluindo no meu tempo. Tenho de ser honesto: o Sporting hoje não é mais o mesmo», referiu.

Depois Maurício foi questionado sobre se preferia Slimani ou Fredy Montero. O brasileiro deu uma grande gargalhada. «Boa pergunta essa. O Fredy Montero é um jogador mais técnico, é melhor com a bola nos pés. O Slimani tem mais presença na área e é muito forte no jogo aéreo. Mas eu fico com o Montero, tem qualquer coisa a mais.»

Pelo meio, o brasileiro foi questionado por um adepto se preferia jogar no Benfica ou ter Bruno de Carvalho como presidente para sempre. «Nenhum», respondeu Maurício, arregalando os olhos. «Jogar no Benfica nunca e também não quero falar desse antigo presidente aí.»

Referindo, de resto, que não fecha as portas a um regresso ao Sporting, afirmando que «nunca se sabe», Maurício foi ainda questionado sobre se preferia CR7 ou Messi. Nessa altura o filho não deixou o pai responder. «CR7», disse a criança, no que foi secundado por Maurício. «CR7 sempre, claro.»