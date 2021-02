O FC Porto fez este sábado mais um treino de preparação para o jogo com o Marítimo, de segunda-feira.

No treino, que contou com Francisco Conceição, que oficialmente é da equipa B, Sérgio Conceição não contou com Mbaye, que fez apenas trabalho de ginásio, enquanto Marcano fez treino integrado condicionado.

Os dragões voltam a treinar este domingo, às 10h30, no Olival, sendo que a partir das 12h30 Sérgio Conceição vai fazer a conferência de imprensa de antevisão do encontro.