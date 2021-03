O FC Porto continuou, esta sexta-feira, a preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, agendado para o próximo domingo.



Mbaye fez treino condicionado integrado e é o único jogador que consta no boletim clínico, segundo a informação no site dos dragões.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Duas horas depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão da receção aos castores, marcada para as 20h00 do próximo domingo.