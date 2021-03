Após um dia de folga, o FC Porto começou esta terça-feira a preparar o jogo contra o Portimonense, da 24.ª jornada da Liga.



Segundo o boletim clínico dos dragões, Marcano fez tratamento a uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda enquanto Mbaye fez exercícios de treino integrado condicionado. Estes foram, de resto, os únicos indisponíveis na sessão de trabalho desta tarde.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30 no Olival. Recorde-se que a visita a Portimão está marcada para as 18h00 do próximo sábado.