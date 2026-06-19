A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que os clubes da Liga que não participaram nas fases de liga das competições europeias na temporada 2025/26 irão receber 8,5 milhões de euros provenientes do mecanismo de solidariedade da UEFA.

O mecanismo vai beneficiar os 14 emblemas do primeiro escalão que não jogaram na Europa, entre os quais o Santa Clara, que foi eliminado nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Assim, Sporting e Benfica, na Liga dos Campeões, e FC Porto e Sp. Braga, na Liga Europa, vão ficar de fora deste apoio.

Segundo a FPF, esta é a maior verba de sempre do mecanismo de solidariedade da entidade que tutela o futebol do velho continente, com um aumento de um milhão de euros face à temporada anterior, sendo que este valor que permite mitigar as desigualdades financeiras entre estes clubes e os que mais recebem por via da participação nas provas europeias.

Recorde-se que em fevereiro deste ano a proposta de este mecanismo continuar a ser dividido também pelos clubes da II Liga foi rejeitada pela Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.