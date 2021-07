Wendel recebeu esta semana a medalha de campeão português: o brasileiro participou num jogo no último campeonato, na segunda jornada, e por isso foi oficialmente campeão. O Sporting fez questão de enviar a respetiva medalha para a Rússia, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo médio ao serviço do clube.

Ora Wendel, que também foi campeão russo, pelo Zenit, confessou que não estava à espera deste gesto. Em declarações citadas pelo Globoesporte, do Brasil, o jogador admitiu que foi uma agradável surpresa, numa época que fica para a história.

«Fiquei muito feliz com essa atitude do Sporting, também me sentia campeão, mas não esperava receber a medalha. Fiz muitos amigos no Sporting e continuei a torcer muito por eles após a minha transferência», referiu.

«Esse gesto do clube reforça esse carinho e marca este período tão significativo das nossas histórias.»