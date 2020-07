O FC Porto vai receber o troféu de campeão nacional da época 2019/2020 na próxima segunda-feira, no Estádio do Dragão, após o jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, ante o Moreirense (21h15)

A confirmação foi dada esta quinta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), um dia após a equipa orientada por Sérgio Conceição ter garantido a conquista do seu 29.º título no principal campeonato português.

Na cerimónia de entrega do troféu e das medalhas de campeão vão estar, além do plantel do FC Porto e do seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente da Liga, Pedro Proença, bem como o presidente da NOS, Miguel Almeida.