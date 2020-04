Mehdi Taremi, do Rio Ave, foi eleito o melhor jogador iraniano no estrangeiro.

Uma distinção atribuída a partir de votos da comunicação social, de um júri, e ainda com a participação do público.

“É uma honra muito grande saber que fui eleito o melhor jogador iraniano a jogar no estrangeiro e receber este prémio. Tenho trabalhado muito para poder evoluir na minha carreira e são estas pequenas coisas que nos motivam também a continuar. Não posso esquecer todos os meus colegas e a equipa do Rio Ave, que também me ajudaram a adaptar a Portugal e a um estilo de jogo diferente do que tinha no Qatar. Foi uma aposta ganha vir para o Rio Ave e para a Europa», referiu o avançado, em declarações reproduzidas no site do emblema de Vila do Conde.

A cumprir a quarentena em Portugal, Taremi recebeu o prémio de forma "virtual", ao participar num programa por vídeoconferência.