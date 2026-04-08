Blesa foi eleito esta quarta-feira como melhor avançado do mês de março.

Através de uma nota partilhada no site oficial, a Liga confirmou a distinção para o jogador do Rio Ave, que apontou quatro golos em tantos outros jogos no campeonato. Blesa fez um «bis» contra o Estrela da Amadora e marcou os golos decisivos dos triunfos frente ao Tondela e Estoril Praia.

Ao todo, Blesa arrecadou 25,25 por cento dos votos de todos os treinadores da Liga, superando a concorrência de Luis Suárez (Sporting), com 21,21 por cento das preferências, e Pietuszewski (FC Porto), que somou 15,15 por cento das escolhas.