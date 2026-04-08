Liga: Blesa eleito melhor avançado do mês de março
Jogador do Rio Ave superou Luís Suárez (Sporting) e Pietuszewski (FC Porto)
Jogador do Rio Ave superou Luís Suárez (Sporting) e Pietuszewski (FC Porto)
Blesa foi eleito esta quarta-feira como melhor avançado do mês de março.
Através de uma nota partilhada no site oficial, a Liga confirmou a distinção para o jogador do Rio Ave, que apontou quatro golos em tantos outros jogos no campeonato. Blesa fez um «bis» contra o Estrela da Amadora e marcou os golos decisivos dos triunfos frente ao Tondela e Estoril Praia.
Ao todo, Blesa arrecadou 25,25 por cento dos votos de todos os treinadores da Liga, superando a concorrência de Luis Suárez (Sporting), com 21,21 por cento das preferências, e Pietuszewski (FC Porto), que somou 15,15 por cento das escolhas.
Chegar, ver e v̷e̷n̷c̷e̷r̷ soprar o balão 🎈… para ele, vai dar ao mesmo 😎— Liga Portugal (@ligaportugal) April 8, 2026
Jalen Blesa é o Continente 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 da Liga Portugal Betclic 🏆 Estás de acordo com a escolha dos treinadores? 💭 pic.twitter.com/jwcUxvV5WL