João Basso, central do sensacional Arouca, foi distinguido com o prémio Defesa do Mês da Liga, destacando-se à frente de Grimaldo (Benfica) e Tomás Araújo (Gil Vicente) entre os defesas que receberam mais votos dos treinadores da competição.

O defesa brasileiro, titular no recente empate em Alvalade (1-1), recolheu 18,80 por cento dos votos, mais do que o lateral espanhol do Benfica (13,68 por cento) e do que o central da equipa de Barcelos (11,97 por cento).

O central foi titular nos três jogos que o Arouca realizou no mês de março, o primeiro com um empate diante do Boavista, no Bessa (0-0), depois no triunfo sobre o Vitória, em Guimarães (2-0), e, a fechar o mês, com novo empate, em casa, frente ao Paços de Ferreira (1-1).

O Arouca está no quinto lugar da classificação da Liga, a treze pontos do Sporting e com mais quatro pontos do que o Vitória.