A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira Ian Cathro como o melhor treinador do campeonato, referente ao mês de janeiro.

Eleito pelos restantes técnicos, Cathro venceu todas as partidas do primeiro mês do ano levando os «canarinhos» a um registo de cinco vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde a época de 1948/49.

O escocês, de 38 anos, ficou à frente de Vasco Seabra (Arouca) e Carlos Carvalhal (Sp. Braga).

É o segundo galardão do mês de janeiro para a equipa da linha. João Carvalho já tinha conquistado o prémio de melhor médio.