Miszta, do Rio Ave, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de janeiro na Liga.

O guardião de 23 anos, internacional pelas camadas jovens da Polónia, recolheu 29,63 por cento dos votos dos treinadores do campeonato. No segundo lugar, ficou Patrick Sequeira, do Casa Pia, com 21,49 por cento das escolhas, enquanto Ricardo Velho, do Farense, fechou o pódio com 11,11 por cento.

No último mês foi preponderante no triunfo diante do Farense também no empate com o Gil Vicente. Em três encontros disputados registou 18 defesas.

Miszta chegou na época transata ao Rio Ave, por empréstimo do Legia de Varsóvia tendo assinado em definitivo antes do início da presente temporada pelos vilacondenses.