O melhor golo do mês de dezembro na Liga 2024/25 tem a assinatura de Miguel Menino e foi registado na vitória do Farense em Famalicão (2-1) em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Na sequência de um mau alívio da defesa do Famalicão, o médio português recolheu a bola sobre a esquerda e rematou, com o pé direito, em arco para o segundo poste, com a bola a desenhar uma curva impressionante antes de entrar na baliza.

O golo de Miguel Menino acabou por ser o mais votado, na eleição da Liga, batendo a cocorrência de Gil Dias (Famalicão), João Goulart (Casa Pia), Clayton (Rio Ave) , Rodrigo Mora (FC Porto) e Bruno Costa (Nacional).

Veja aqui o grande golo de Miguel Menino: